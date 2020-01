Infame: Sarkozy sobre caso Cassez que lo enfrentó con Calderón

PARÍS, Francia.- Este martes, Nicolas Sarkozy, ex presidente de Francia fue entrevistado por Proceso y el semanario galo L' Express sobre el caso Florence Cassez, ciudadana de aquel país europeo que fue encarcelada en México durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Al ex mandatario francés le plantearon que sí la detención del ex Secretario de Seguridad Pública General Genaro García Luna a cargo del FBI le había sorprendido y él señaló que en cierto modo lo esperaba.

Para nada me sorprendio. Si bien no sabía cuando ni cómo iba a suceder, desde hace tiempo sabía que se daría.

Agregó tajantemente que "las caídas ajenas no me hacen feliz pese a lo que me hayan hecho. Fui muy severo con él cuando tenía poder pero ahora que está tras las rejas no diré nada en su contra, por cuestión de principios."

Sin ambiciones políticas y ahora dedicado a escribir libros y dar conferencias, incluso una de ellas solicitada por el magnate mexicano Carlos Slim en 2017 para la élite del mundo empresarial en México.

Sarkozy habla tras liberación de Cassez

Recientemente Florence Cassez fue liberada de la prisión de Tepapan. Su encarcelamiento provocó violentas polémicas entre México y Francia.