Inegi confirma que los mexicanos están muy felices como lo dijo AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-Este viernes 29 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló el estudio ‘Indicadores de Bienestar Autorreportado de la Población Urbana’ (Biare), en la que señaló que los mexicanos están muy felices.

Según los datos reportados, en una escala del 0 al 10, la población del País calificó con un promedio de 8.3 su satisfacción con la vida. En enero, el indicador llegó al máximo histórico de 8.4 sobre 10.

A pesar de esta felicidad, la seguridad pública es lo que más le preocupa a las personas, pues en la misma escala, fue calificada con 5.4.

El rubro que más satisface a los mexicanos son las relaciones personales con 8.7, seguido de sus actividades u ocupaciones con 8.5.

Por otro lado, los ciudadanos también se sienten saludables, pues este rango fue puntualizado con 8.4, al igual que los logros en su vida; sólo un punto debajo se ubicó sus perspectivas a futuro que fueron de 8.3.

Cabe mencionar que hace unas semanas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los mexicanos están felices.

López Obrador dijo que una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es el sustento para afirmar que "el pueblo está feliz, feliz, feliz".

Ante estas declaraciones, un ciudadano le pidió por medio de una solicitud de transparencia que presentara datos para reafirma sus dichos.

“Estoy ahora buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen, que presentaron al instituto de la transparencia, donde me pide una persona que presente yo las pruebas, dice textualmente: ‘Solicito amablemente me proporcione el estudio o el documento que dé cuenta -de lo que dije- de que el pueblo está feliz, feliz, feliz’. Entonces, me llamó mucho la atención”, dijo.

En la medición del Inegi de enero de este año, el indicador se ubicó en 8.4, una cifra por encima de lo registrado en enero del año previo (8.2), y también "el más alto de toda la serie de observaciones con las que se cuentan".

Obrador afirmó que en el informe que rendirá el 1 de septiembre hablará de la felicidad del pueblo y que no existe el mal humor social.

Se dan estos casos (las manifestaciones recientes), pero en general, lo voy a decir, hasta se los adelanto, en mi informe. El pueblo está feliz, feliz, feliz, hay un ambiente de felicidad, el pueblo está muy contento, mucho muy contento, alegres. Entonces, no hay mal humor social", aseguró.

Según el World Happiness Report (2018), México ocupa el sitio 24 de entre 156 países en el ranking de las naciones más felices del mundo (2015-2018), que considera la percepción de las personas sobre su calidad de vida, y variables como la expectativa de vida, la generosidad y la percepción de corrupción.