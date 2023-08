¿Indirecta a Xóchitl? Beatriz Paredes lanza duro comentario sobre corrupción | VIDEO

CIUDAD DE MÉXICO.-Beatriz Paredes, aspirante a la candidatura presidencial, manifestó su punto de vista en cuanto al combate a la corrupción, en donde dijo que para hacerlo se debe empezar por "no ser un corrupto".

Durante el primer foro regional del Frente Amplio por México, la priista señaló que otro requisito es no tener una denuncia en tu hoja de servicios, lo cual pareció un mensaje a la también aspirante a Xóchitl Gálvez.

Esto debido a que la panista ha sido acusada de presuntamente otorgar permisos a desarrollos inmobiliarios que a su vez, contrataron a sus empresas, cuando fue delegada de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Para combatir la corrupción, lo primero que tiene que ser es que no hayas permitido que se generarán negocios a partir de tu responsabilidad gubernamental”, mencionó Beatriz Paredes.

La ex presidenta del PRI destacó que se requiere una transformación estructural del sistema pero también una convocatoria a la ética pública.

"Los funcionarios necesitan comprender la responsabilidad de gobernar como una extraordinaria oportunidad de servicio, de no defraudar a la gente, de no engañar, de no jugar con la corrupción como bandera demagógica”, sentenció.