Indignante: Policías tiran churros que vendía mujer y le hacen calzón chino

CIUDAD DE MÉXICO.-Una vendedora de churros de la Ciudad de México ha denunciado que policías capitalinos la agredieron.

La mujer declaró que las autoridades le tiraron el producto que ella vendía y que además le hicieron “calzón chino”.

Según la información, el supuesto abuso de autoridad ocurrió en el cruce de Manuel González e Insurgentes en la Ciudad de México.

La denunciante, con lagrimas en los ojos, explicó que unos policías intentaron llevarla a la fuerza, como se negó dos uniformadas le hicieron ‘calzón chino’, además durante el forcejeo tiraron los churros que transportaba en una canasta.

Unos policías me llevaban a la fuerza y dos mujeres policías me hicieron ‘calzón chino’ porque no me quería yo subir a la patrulla y en el forcejeo me tiran los churros” detalla la mujer en la zona de Tlatelolco.