Indigente deserta de Frenaaa y denuncia que utilizan centroamericanos en plantón

CIUDAD DE MÉXICO.- Indigente desertor del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa), denunció que el movimiento utiliza gente en situación de calle y centroamericanos que estaban en albergues para mantener el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

El guerrerense abandonó este día la casa de campaña que le habían asignado, bajo la promesa de que le conseguirían trabajo al terminar la manifestación por amenazas, mientras les gritaba "perros malditos".

Aún portando el brazalete en la mano derecha, externó que sacó todas sus pertenencias, luego de que fue amenazado con ser golpeado si comentaba algo sobre Frenaaa.



Me amenazaron que si yo decía algo, iba a mandar a alguien de ellos a golpearme. Yo estoy en situación de calle, no me da pena decirlo, soy de albergue, reveló.