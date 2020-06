Incremento de contagios de Covid-19 'borra' a 'Municipios de la Esperanza'

CHILPANCINGO, Guerrero.- El aceleramiento de contagios de Covid-19 ha borrado a los llamados "Municipios de la Esperanza" de Guerrero. Hace 20 días, el gobierno federal dio esa categoría a 12 localidades de esta entidad y hoy sólo queda uno, Juchitán, en la Costa Chica.

Estos municipios están ubicados en las regiones de la Montaña y la Costa Chica; se trata de Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Malinaltepec, Iliatenco, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Cuajinicuilapa e Igualapa.

En siete hay contagios, en cuatro sólo tienen vecindad con estados con casos confirmados y sólo uno no tiene ni contagios ni vecindad.

La mayoría, según datos oficiales, tienen un alto índice de marginalidad y pobreza.



Pueblos cerrados

Estos municipios resistieron más de un mes y medio la llegada del coronavirus. Lo hicieron de la única forma que tenían: se atrincheraron, cerraron sus accesos para impedir la entrada del virus.

Pero la enfermedad llegó. La tardanza fue, paradójicamente, por la marginación en la que viven, por su lejanía con las zonas urbanas y por la falta de acceso a los servicios médicos.

De acuerdo con el registro de contagios de la Secretaría de Salud federal, el Covid-19 ya se encuentra en los dos municipios con más pobreza y marginación de Guerrero: Cochoapa El Grande y Metlatónoc, con uno y dos casos respectivamente.

Cochoapa El Grande es el segundo municipio más pobre del México. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 82.60% de la población vive en extrema pobreza y 90.53% de sus habitantes no es derechohabiente.

Hace unos días, el comisario de la comunidad de Llano Perdido, en Cochoapa El Grande, Regino Maldonado García, denunció que unas 80 personas presentaron síntomas como tos, fiebre y dolor de cabeza, similares a los de Covid-19.

Una brigada médica asistió a la comunidad y realizó pruebas. Ninguno dio positivo, pero sí diagnosticaron casos de dengue. Los pobladores de Llano Perdido no tienen un hospital próximo para atenderse, el más cercano está en Tlapa, a casi cuatro horas de camino.

Sin servicios de salud. Como Cochoapa El Grande, el resto de los 18 municipios de la Montaña no cuentan con servicios médicos para enfrentar la pandemia: no hay hospitales cercanos ni médicos, enfermeras o medicamentos.

El único hospital con el que cuentan es el de Tlapa, el municipio que es el centro comercial y urbano más importante de esa región.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria de la Montaña, Marcelino Milán Rosete, informó que para atender a los 395 mil pobladores se reconvirtieron 15 camas en el hospital de Tlapa. Es decir, en la Montaña de Guerrero hay una cama Covid-19 por cada 26 mil habitantes.

Explicó que hasta ahora han detectado a unas 600 personas con diabetes e hipertensión, enfermedades que complican más el estado de salud de la personas que se contagian de coronavirus.

Sin embargo, dijo Milán Rosete, si se saturan las 15 camas disponibles, los pacientes serán trasladados al hospital de Chilapa, a cargo del Ejército, o hasta Chilpancingo, a siete horas de distancia.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) alertó que en los municipios pobres y marginados el Covid-19 puede ser más letal.

En Guerrero los contagios se han acelerado. Según la Secretaría de Salud estatal, hay 2 mil 567 casos acumulados y 382 muertes. En el último día dieron positivo 152 personas y 14 murieron.

El gobernador Héctor Astudillo Flores advirtió que en el estado no se está "domando" la pandemia, sino todo lo contrario.

Indicó que el aumento de contagios se debe a la alta movilidad en las principales ciudades.

Una de ellas es Tlapa, donde según el jefe de la jurisdicción sanitaria, nunca se ha podido reducir la movilidad de las personas.

A casi 100 días de la emergencia sanitaria, en Tlapa se pueden ver calles llenas de personas y casi viviendo en la "antigua normalidad".