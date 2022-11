Incidentes aéreos: Instruyen a Seneam dar a conocer número de casos en 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) a dar conocer los incidentes aéreos reportados durante 2022, en cada uno de los 59 Aeropuertos que controla en México, señalando en qué consistieron y la fecha del reporte.

“El tema es de interés público por distintos casos en los cuales se ha puesto en riesgo la seguridad de los usuarios y aeronaves. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de mayor operación en nuestro país y uno de los más importantes en América Latina, de enero a marzo de este año, registró su máximo histórico en retrasos, 30 mil demoras, más del doble que el 2021, de acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil”, refirió la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas.

Al presentar el asunto ante el Pleno, Del Río Venegas expuso que la Federación de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas catalogó como hechos graves el nivel de incidentes, señalando como causa principal el poco entrenamiento brindado al personal de control aéreo de la terminal; en este contexto, enfatizó que la transparencia es la mejor estrategia para combatir las malas prácticas de las autoridades.

Desde el Pleno del INAI hemos resuelto este tipo de recursos y se exige transparentar, porque son vidas de mexicanos y extranjeros que vuelan, a quienes se han ocasionado incidentes por falta de capacitación. Entonces se ordena buscar la información, porque no es posible que no se cuente con ella, sería peor no tener este tipo de control”, indicó.