Impugnará Yeidckol Polevnsky pérdida de dirigencia

CIUDAD DE MÉXICO.-La secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky, anunció ayer que impugnará ante el Tribunal Electoral federal el Congreso Extraordinario en el que fue destituida como presidenta en funciones y remplazada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.



Adicionalmente, dijo, presentarán juicios de protección de los derechos político-electorales los ocho integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que fueron destituidos de su cargo de delegados en funciones de secretarios.



Debemos dejar plasmado que nosotros no vamos a permitir ninguna ilegalidad a ningún nivel del partido y que vamos a pedir que se cumpla y se respete el estatuto a todos los niveles, y yo, mientras esté en Morena, así lo voy a hacer, y de ahí el Tribunal va a decidir, que es la máxima autoridad.



"Y obviamente voy a respaldar, a apoyar, a los compañeros, porque no es justo, es insultante lo que les hicieron, no es aceptable y se ve muy mal que hayan hecho una convocatoria plagada de irregularidades en cada uno de los Consejos Estatales", afirmó antes de encabezar una reunión del CEN con el grupo que le es afín.



En entrevista, indicó que impugnará la violación al Estatuto de Morena, y que los recursos judiciales se presentarán esta misma semana.



"Aquí el tema va por dos rutas: obviamente cada compañero que fue destituido tendrá que meter su juicio de defensa de los derechos, y tienen toda la razón, porque no hay razón para que los destituyeran y porque no hay debido proceso, porque no se inicia un proceso, seguramente todos van a ganar sus impugnaciones, que no quepa la menor duda.



"Y yo creo que yo debo de interponer principalmente una por la falta de respeto al Estatuto. Permitir que pase esto sería que puedan brincarse el Estatuto una y otra vez", afirmó.



Polevnsky insistió en que ella conserva el puesto de presidenta en funciones, y cuestionó la elegibilidad de Ramírez Cuéllar pues, expuso, ningún dirigente puede ostentar simultáneamente un cargo de elección popular.



Agregó que, en contra del Estatuto, el Congreso también eligió como miembros del CEN a personas que no militan, como el filósofo Enrique Dussel, nombrado Secretario de Formación.

Rechaza convocatoria

Polevnsky adelantó que no asistirá a la sesión del Comité Ejecutivo Nacional que convocará Ramírez Cuéllar, pues su investidura de presidente de Morena es ilegal.



"No tendría validez esa convocatoria, no tiene sustento legal ni facultades, no tiene nada. Así como no fui a ese Congreso porque legalmente era (inviable), no voy a ir a algo que sea ilegal", dijo.



La dirigente pidió al aún diputado tomarse las cosas con calma y no convocar a sesión del CEN y le propuso una plática informal.



"Lo invito a cenar, a tomar café, como amigos, para platicar cómo está el partido y (saber) realmente quién está atrás, porque alguien debe estar moviendo. Yo creo que ni lo informaron", indicó.