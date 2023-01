Ignacio Mier explica porqué decidió no titularse: "Era un fraude"

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante una conferencia de prensa este miércoles, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, fue cuestionado sobre el polémico caso de plagio de la ministra Yasmín Esquivel en su tesis de licenciatura. Por lo que decidió ser sincero y dar su opinión no solo sobre el caso de Esquivel sino el motivo por el que decidió no titularse.

El funcionario empezó explicando que en su época existían formas fantásticas de aprendizaje que lo hicieron estudiar Administración e incluso lo condujeron a redactar un proyecto de tesis sobre diseño de objetivos. Sin embargo, con el pasar del tiempo se dio cuenta "que el proceso de enseñanza en nuestro país era un proceso vertical".

Empezó un mimetismo institucional para la escuela norteamericana, donde la reflexión, la discusión, el análisis, la interpretación de la realidad estaba supeditado a un modelo que obedecía más a criterios económicos que a criterios sociales, y yo iba en una escuela privada y me lo cuestioné".

El diputado afirmó que la entrega de títulos es una simulación

"Y entonces tomé una decisión, por consistencia y congruencia, que no la recomiendo, pero yo lo hice; yo decidí no titularme porque consideraba que era un fraude. A lo que yo creo, a lo que yo pienso en ese momento. Y consideraba que no porque no correspondía a lo que yo había estudiado", declaró.

Ignacio Mier aseguró que esa decisión le dejó de lección que "esto que estamos viviendo" es "una simulación, el disimulo, entrega de títulos, de doctorado o de posgrado que no corresponden a la realidad de las habilidades, de las destrezas".

Qué vale más, el aprendizaje que le da la vida, la capacidad de reflexionar en el autodidactismo a gente célebre; Carlos Monsiváis, por ejemplo, Revueltas, René Valdioseras. Esas son mis convicciones, soy autodidacta y puedo discutir cualquier tema porque me he formado en el autodidactismo, porque creo en la educación popular", finalizó el diputado.

