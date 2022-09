Iglesia de SLP opina que el asesinato e inhumación de menores de edad en La Campiña es culpa de las drogas

SAN LUIS POTOSÍ.- Tomás Cruz Perales, vocero del arzobispado de SLP, comentó al respecto del asesinato e inhumación ilegal de menores de edad ocurrido en el fraccionamiento La Campiña en Villa de Pozos.

En su expresión, sostuvo que estas cosas suceden a consecuencia del consumo de drogas, justificándose en que hay casos donde las personas pierden un control total de sí mismas.

... Sí creo que es una de las tristes consecuencias del consumo de drogas, creo que sí hay que hacer una invitación, ya no a quienes las distribuyen porque ya no podemos hacer nada por ellos, pero sí por quienes las consumen para que ya no lo hagan", comentó.