IPN aumentará matrícula en un 10.85 %

CIUDAD DE MÉXICO.-El Instituto Politécnico Nacional (IPN) aumentará su matrícula en un 10.85 % en el ciclo escolar 2019-2020 para ampliar la matrícula en 5 mil 952 jóvenes más en los niveles medio superior y superior, para los sistemas escolarizado y no escolarizado.

En total, el IPN aceptará a 60 mil 812 nuevos estudiantes para el próximo ciclo escolar, dio a conocer el Politécnico.

Las adecuaciones se deben a un proceso de "reingeniería" institucional.

Del ciclo escolar anterior y el que está por iniciar, en el sistema de bachillerato y de licenciatura, es de 21.42%, es decir, 10 mil 727 jóvenes de nuevo ingreso.

De un año a otro incrementó la matrícula de nuevos ingresos de 50 mil 85 estudiantes a 60 mil 812.

En 2018 se atendieron a 180 mil 801 alumnos, de los cuales, 175 mil 905 cursaron la modalidad escolarizada y 4 mil 896 la no escolarizada.

Al dar a conocer los resultados de la Convocatoria para el Proceso de Admisión a Nivel Superior Escolarizado y No Escolarizado y Medio Superior no Escolarizado al Ciclo Escolar 2019-2020, el director general del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas, dijo que no se va a asignar a nadie en alguna carrera que no haya elegido dentro de sus tres opciones y la asignación dependerá de los resultados de la aplicación de manera descendente.

En cada proceso de admisión han mejorado los procedimientos, a fin de que los aspirantes reciban indicaciones claras durante su participación en el mismo", señaló.

El IPN garantizó la seguridad y transparencia en el proceso de admisión escolar; se implementó un protocolo para el resguardo de los exámenes, los cuales fueron entregados en paquetes sellados a los aplicadores.

A ello, se suma el blindaje que se efectuó en la etapa de registro de los aspirantes a través de una aplicación informática que evitó la usurpación de identidad.

"La única vía para ingresar al Politécnico es a través del examen de admisión con el puntaje requerido y con base en la oferta disponible en cada unidad y programa académico emitido en la convocatoria", dijo el director general.

En total, el Instituto oferta 60 mil 812 lugares en los niveles superior escolarizado y no escolarizado, y medio superior escolarizado y no escolarizado.

Adicional a las políticas de ampliación a la cobertura educativa, el IPN trabaja en la creación de tres nuevas unidades académicas, en la Ciudad de México, Coahuila y Chiapas, y que, a partir de enero de 2020, se ofrecerán las carreras de: Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes; Ingeniería en Negocios Energéticos Sustentables; Ingeniería en Inteligencia Artificial, y la Licenciatura en Ciencia de Dato.

En 2018 se incorporaron las licenciaturas en Archivonomía y Biblioteconomía en la modalidad escolarizada y no escolarizada. Para este año se incorporan la Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas en la modalidad no escolarizada.