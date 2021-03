INM: En los últimos dos meses México intensifica detenciones contra migrantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque México ha acogido con satisfacción el compromiso del presidente de Estados Unidos de abordar las causas de la migración desde Centroamérica, le preocupa que los esfuerzos de la nueva administración para facilitar que las personas soliciten asilo en aquel país estén incentivando la llegaa.

Unos mil 200 migrantes centroamericanos, incluidos más de 300 niños, fueron capturados en detenciones entre el 25 de enero y el 16 de febrero a lo largo de rutas de tren en seis estados del sur y centro de México, así como en la capital, informó el Instituto Nacional de Migración de México (INM).

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

También, más de 800 migrantes fueron detenidos mientras viajaban hacia el norte en autobuses o remolques en las últimas semanas, según cifras oficiales compiladas por Reuters.

Al resecto, el INM aseguró que la decisión de inspeccionar los trenes no fue a instancias de Estados Unidos y que no había realizado tales detenciones en los últimos años porque menos migrantes habían usado trenes anteriormente para viajar hacia el norte. Pero no proporcionó datos comparativos sobre el número total de migrantes atrapados en detenciones en años previos.

Por su parte, Tonatiuh Guillén, jefe del INM hasta 2019, declaró a Reuters que la frecuencia y la escala de las detenciones actuales no tenían precedentes. Guillén puntualizó que, anteriormente, las detenciones eran ocasionales, pero ahora no dudaba “que se haya vuelto un procedimiento regular”.

Cabe recordar, que en enero, un tren de carga en dirección al norte se detuvo inesperadamente en la ciudad de Apizaco, en el centro de México.Decenas de policías, fuerzas de seguridad y agentes de migración bloquearon las vías del tren, según testigos, los autobuses para transportar a los migrantes capturados estaban estacionados cerca.

México intensificó las detenciones de migrantes desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo, sacando a cientos de personas de los trenes en las últimas semanas según defensores de derechos humanos y datos oficiales.

La represión de los agentes migratorios respaldados por la Guardia Nacional marca una escalada en los esfuerzos de México para controlar la migración en su territorio.

Con información de Latinus