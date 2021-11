INE tiene fondos, "se rayan" con sus salarios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que el INE debería aplicar un plan de austeridad y bajarse el sueldo, en referencia a la queja del titular del organismo por el presupuesto aprobado.

En su conferencia mañanera, López Obrador acusó que los consejeros electorales ganan más que él y les pidió bajar gastos en viáticos, comidas y vinos.

El Mandatario federal externó que, él no opinaba lo mismo, "tienen recursos suficientes, deben haber obtenido como 15 mil millones ¿Cuánto les aprobaron de presupuesto? Además que lleven a cabo un plan de austeridad, que se bajen el sueldo, ganan mucho, los consejeros ganan más que el Presidente, se rayan, que ya le bajen a los viáticos, a las comidas y los vinos, y a todos los gastos superfluos"

Además, mencionó como ejemplo de austeridad, el presupuesto que tenía la Presidencia cuando él llegó al poder y lo que se ejerce en la actualidad.

Agregó, ¿Cuánto es lo autorizado? 19 mil millones ¿Cómo no les va a alcanzar? Ya lo he dicho, cuando llegamos nosotros la Presidencia ejerció 3 mil 600 millones y ahora estamos ejerciendo 600, y trabajamos muy bien, sin ningún problema, porque pues ya no hay gastos superfluos".