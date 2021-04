INE rechaza candidatura a diputado federal de "El Mijis"

SAN LUIS POTOSÍ.- Los consejeros del Instituto Nacional Electoral, rechazaron la candidatura a diputado federal de Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como "El Mijis", por no poder acreditar su pertenencia a ninguna comunidad indígena de San Luis Potosí.

Si bien el candidato de Morena, había presentado una constancia de pertenencia por parte del Director de Asuntos Indígenas en el Municipio de San Antonio, el INE no reconoció dicho documento, impidiendo la postulación de "El Mijis" como candidato representante de una comunidad indígena.

A través de un comunicado, el INE, declaró:

No reconoce el documento, ni la firma que obra en el mismo; tampoco reconoce a la persona ni tener vínculo alguno como parte de la comunidad indígena”.

Ante la postulación de "El Mijis" registrada por Morena como representante indígena, diversos contrincantes y personas de comunidades indígenas, lo acusaron de ser un impostor y que tal candidatura era un despojo de identidad.

El año pasado, "El Mijis" publicó en su cuenta de Twitter que ya no deseaba continuar como diputado local, pues estaba harto de la corrupción y simulación que se vive en la política.

Aún después de estas declaraciones, Carrizales Becerra, se registró como candidato a diputado, compartiendo un tweet que decía:

“No, no es el hueso; me conocen, saben qué temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles”.