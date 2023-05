INE rechaza aplicar medidas cautelares contra aspirantes a candidatura por el partido de Morena rumbo a 2024

MÉXICO.- La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha rechazado tomar medidas preventivas contra Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, canciller, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y Ricardo Monreal, senador, por denuncias de presuntas actividades anticipadas de precampaña y campaña en relación a las elecciones de 2024.

Durante la reunión se examinaron siete denuncias relacionadas con eventos, anuncios publicitarios y la difusión de publicaciones destinadas a promover a los posibles candidatos presidenciales.



El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue denunciado por la difusión del periódico "A gusto del pueblo" en formato físico y electrónico, al señalar que no constituía un ejercicio periodístico, sino que buscaba posicionarlo para la elección de 2024.



Sin embargo, la Comisión determinó que no hay elementos para probar que el periódico no tenga fines periodísticos.

También se presentó otra denuncia contra el canciller Marcelo Ebrard; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el senador, Ricardo Monreal, por la difusión de espectaculares con su imagen, acompañados con la leyenda "piso parejo", que fueron colocados en distintos estados del país.



La Comisión determinó improcedentes las medidas se trata de publicidad de la revista Retransformación, por lo que están amparadas bajo la libertad de expresión.



Al respecto, la consejera Claudia Zavala advirtió que hay inconsistencias en las publicaciones de la revista, por lo que la Sala Especializada debe analizar a mayor profundidad estos datos, a fin de evitar una simulación de la libertad de prensa.



Lo interesante es cuando nosotros vamos a ver quién es la revista. Cuando dice acerca de nosotros, cuando se describe, y tiene un contexto en el que habla de una serie de televisión. Ese es un primer elemento que me llama la atención, que no me coincide con el contenido que tenemos de la propia revista que se está publicitando a través de estos espectaculares", apuntó.