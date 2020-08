INE ordena suspender "mañaneras" de AMLO en Coahuila e Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ordenar la suspensión de las transmisiones íntegras de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para Coahuila e Hidalgo.

La medida aplicable en dichos estados entra en vigor desde el próximo 5 de septiembre y se debe al inicio de las campañas electorales en ambas entidades.

Esta determinación se dio luego de que 6 de los 11 miembros del Consejo General votaron a favor de la pausa de la difusión de "la mañanera de AMLO" en medios de comunicación, que podrá reanudarse hasta el 18 de octubre.

Así se avaló el acuerdo que incluye a concesionarios de radio y televisión que tendrán que abstenerse de transmitir la conferencia matutina del presidente en Hidalgo y Coahuila.

Funcionarios del INE aseguraron que el organismo ya contaba con un criterio, aún vigente, para prohibir propaganda gubernamental, incluidas las conferencias del presidente, durante campañas electorales, como parte de la veda electoral.

El criterio existe, y si algún concesionario no lo conoce eso no lo exime del cumplimiento. Que no se les vaya a ocurrir transmitir íntegramente la mañanera porque pueden incurrir en la hipótesis que esta autoridad ya ha sancionado como indebida, porque la transmisión integral es propaganda gubernamental, y la Constitución dice que no se puede emitir", expresó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.