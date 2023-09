INE ordena a senadora del PAN, Xóchitl Gálvez dejar de hacer campaña y usar recursos públicos

CIUDAD DE MÉXICO.- El INE advirtió a Xóchitl Gálvez que debe frenar su promoción como aspirante presidencial, pues ha omitido las advertencias de actos anticipados que le ha hecho el organismo electoral.

La Comisión de Quejas del Instituto resolvió dos denuncias contra la abanderada del Frente Amplio, en las que la acusan de actos anticipados de precampaña y campaña, así como uso indebido de recursos públicos.

Aunque su candidata, Claudia Sheinbaum, también realiza actos proselitistas, Morena acusó a Gálvez de actos anticipados de precampaña y campaña, por promover su propuesta de gobierno y hablar sobre la elección del 2024.

Conductor le desea éxito a Gálvez

La dirigencia morenista se quejó de una entrevista que concedió el 7 de septiembre la senadora, en la que al final el conductor le desea éxito en su carrera por la Presidencia, por lo que se le ordenó borrarla de su cuenta de YouTube.

Podría implicar el uso de un recurso legítimo, como es la entrevista, con fines de posicionamiento anticipado, toda vez que se advierten referencias claras y directas a su aspiración a la Presidencia.

"Faltando a su deber de cuidado, en detrimento de los principios de imparcialidad y neutralidad a los que está obligada no sólo como senadora sino como representante del Frente", indica el acuerdo de la Comisión.

También se le dictaron medidas preventivas, para exhortarla a que no repita expresiones donde se podrían actualizar infracciones en materia electoral, pues continuamente participa en entrevistas en las que habla sobre la elección del 2024.

Por ello, se le ordena apegar su actuar a los principios de imparcialidad y neutralidad, así como prudencia discursiva, en todo momento.

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, advirtió que los partidos, tras realizar sus supuestos procesos para elegir a su coordinadora o representante, siguen cometiendo infracciones a la norma electoral.

"Lo que estamos viendo ahora que a mí me preocupa y me preocupa bastante frente al proceso electoral y la equidad en la contienda", dijo.

"Un llamado a la denunciada de que debe tener un cuidado en este tipo de desahogo de entrevistas para no incurrir en posibles infracciones a la ley electoral, ahora no es tiempo de formular propuestas. Iniciado el proceso electoral cobra mayor relevancia el principio de equidad, sobre todo que ella es servidora pública, y debe tener especial deber de cuidado", añadió.

El consejero Arturo Castillo informó que no se califica al medio, sino las respuestas de ella y que replique las entrevistas a manera de propaganda.

También le ordenó a los partidos que la postulan y a Gálvez retirar diversos videos y mensajes de la propaganda sobre su toma de protesta en el Ángel de la Independencia.

En otro caso, la Comisión ordenó al ex líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, retirar de sus redes sociales imágenes en las que promueve a Claudia Sheinbaum como presidenta en el 2024.

Los consejeros advirtieron que la exigencia de no promover anticipadamente una aspiración no sólo es para los contendientes, sino para cualquier ciudadano, sea o no militante.