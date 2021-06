INE define a interventores para la liquidación de tres partidos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacionale Electoral (INE) definió a los interventores que se encargarán de llevar a cabo el proceso de liquidación de los partidos Encuentro Solidario (PES), Fuerza por México (FxM) y Redes Sociales Progresistas (RSP) que no alcanzaron el 3% de la votación en las elecciones del 6 de junio para conservar su registro.

Respecto al Partido Encuentro Solidario fue seleccionado -mediante urna transparente y en presencia de los representantes de los tres partidos políticos-, el interventor Álvaro Martín Bardales Ramírez; para Redes Sociales Progresistas, Sergio Francisco Ermida Guerrero y para Fuerza por México, Samuel Ricardo Egure Lazcano.

Los tres partidos -PES, FxM y RSP- deberán colaborar con cada interventor designado y no podrán hacer gastos sin su autorización.

Una vez que concluya el procedimiento de elección de los tres interventores finalistas de un total de 68 que cumplían con los requisitos de la ley, se les llamará vía telefónica para informarles las facultades, obligaciones, condiciones de la contratación y oferta económica.

Se realizarán tres intentos de contacto con el especialista y, en caso de aceptar el cargo, se le otorgarán 24 horas para formalizarlo, de lo contrario, se tendrá por rechazado.

Igual sucederá si después de los tres intentos no se obtiene respuesta, nadie atiende la llamada o, si una vez respondida, no fuera posible la comunicación directa con el seleccionado por no estar disponible en ese momento.

En tanto, el interventor designado rechazara la propuesta de manera directa o se tuviera por rechazada por cualquiera de las causas antes mencionadas, se procederá a realizar el mismo procedimiento de comunicación con el siguiente especialista que aparezca en la lista de cada urna, a partir de que haya resultado seleccionado.

Se continuará así sucesivamente regresando al principio en caso de que se llegue al final de la lista, hasta lograr la aceptación del cargo por parte de cualquiera de las personas que la integran”, informó en sesión extraordinaria semi-presencial la consejera Adriana Favela Herrera.

Precisó que una vez que se conozca la aceptación de los interventores, se deberá informar a los intregrantes del consejo general del INE.

Partidos con menos de 3% de votación

De acuerdo con las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), el PES —antes Partido Encuentro Social y ligado a grupos religiosos— obtuvo 2.83% de los votos (alrededor de 1 millón 290 mil).

Fuerza por México, del senador morenista y líder sindical Pedro Haces Barba, alcanzó 2.57% (aproximadamente 1 millón 170,000). Finalmente, RSP, que dirige Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo, se quedó con el 1.83% de los sufragios (unos 830 mil).

Si estos tres partidos desaparecen, el sistema político mexicano se quedará con siete de 10, aunque algunos apenas rebasaron el umbral del 3%. Tal es el caso del PT, que llegó a 3.37% y en 2015 se salvó de perder el registro, y también del PRD, que alcanzó 3.81%.

Proceso de liquidación

El Artículo 97 de la Ley General de Partidos Políticos (LEGPP) establece:

si de los cómputos que realizan los consejos distritales un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos que establece la ley (3%) la comisión de Fiscalización del INE deberá designar de inmediato a un interventor”.

Este, será responsable del control y vigilancia directo del uso y destino de los recursos y bienes del partido político durante el periodo de prevención”.

Asimismo, el artículo 383, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización establece que un partido político entra en un periodo de prevención.

Cuando se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 94 de la Ley de partidos comprendido a partir de que los cómputos distritales se desprenda que no obtuvo el 3% de la votación (…) y hasta que el INE confirme la declaración de pérdida de registro”.

En este sentido, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene hasta el mes de agosto para resolver sobre los juicios de inconformidad de las elecciones de diputaciones federales.

Así, los interventores designados serán responsables del procedimiento de prevención de los partidos políticos hasta que concluya todo el proceso de liquidación.

En la sesión también estuvieron los consejeros integrantes de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Uuc-kib Espadas.

Con información de Expansión