INE busca eliminar seguro de gastos médicos y retiro

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque hoy la ley no prohíbe beneficios como el seguro de gastos médicos mayores o el de separación individualizada, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe reflexionar sobre su conveniencia, ya que eliminarlos representaría un ahorro de 340 millones de pesos, plantea el nuevo titular del Órgano Interno de Control (OIC), Jesús George Zamora.

En medio de la planeación presupuestal, Zamora reconoce que ambos beneficios podrían ser considerados discriminatorios, pues sólo son para 20% del personal.

Asumió el OIC del INE el pasado 2 de mayo, y en entrevista con EL UNIVERSAL reconoce que ha renunciado a ciertos beneficios.

¿Están abocados a la planeación presupuestal del INE? ¿Cómo podrían coadyuvar?

—En el OIC creemos que hay un área de oportunidad para combatir la corrupción desde el punto de vista preventivo, y eso es posible desde la planeación, programación y presupuestación (PPP).

Por eso, acompañaremos en este proceso al INE, para que podamos señalar la visión sobre cómo ejercer mejor los recursos públicos.

En sus revisiones, la contraloría ha observado subejercicios, ausencia de supervisión de obras y otras irregularidades.

—Se van a retomar, porque debemos dar seguimiento a auditorías anteriores y ver que no se repitan. Por eso no sólo vamos a estar presentes, sino que vamos a acompañar la confección del presupuesto.

¿Qué tipo de acciones podrían tomar en la OIC?

—Además de la planeación, programación y presupuestación, está la revisión de la estructura orgánica y ocupacional del INE.

No podemos establecer ahorros respecto del capítulo 1000 [sueldos], 70% del presupuesto, sin un diagnóstico adecuado sobre la estructura ocupacional.

Ese podría ser un buen insumo para que los legisladores cambien la estructura del INE, pero con conocimiento.

—Sí. La finalidad es mejorar la eficiencia en el ejercicio de recursos públicos.

¿Qué esfuerzos de ahorro se podrían hacer para 2020?

—Para el OIC es muy importante que todo integrante del INE cumpla la ley [y creo que] hasta el momento no existe una que prohíba que el instituto establezca ciertos beneficios para el cumplimiento de funciones de ciertos servidores públicos. Creo que esa [ley] sería la sugerencia.

Mientras no haya un marco legal que prohíba estos beneficios, el OIC no puede obligarlos a que no los tengan. Esperamos la vigencia de la Ley Federal de Austeridad.

Algunos consejeros han renunciado, por ejemplo, a seguro de gastos médicos mayores o de separación individualizada. ¿Sería deseable que fuera generalizado?

—Lo que la sociedad reclama es que incluso por el cumplimiento de funciones estos beneficios se limiten.

En su caso, ¿renunciará a algunos beneficios?

—Ya lo he hecho. Rechacé, por ejemplo, el seguro de separación individualizada y [el de] gastos médicos mayores. Serían adecuados si fueran para todo el personal, para las 17 mil 500 personas del INE, pero sólo es para 3 mil 500 empleados, 20% del personal.

Hay quien señala que eso es populismo y muy poco ahorro.

—El combate a la corrupción tiene que ver con la percepción de la sociedad de cómo se manejan los servidores públicos, de tal forma que aun si el ahorro fuera poco, simbólicamente tiene importancia.

¿Cuánto podría ahorrarse?

—Para el seguro de separación individualizada, el INE destina 280 millones de pesos; para el de gastos médicos mayores, 60 millones, lo que da 340 millones de pesos, para exclusivamente 20% del personal del INE. Creo que esos 340 millones no son despreciables.