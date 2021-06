INE asegura que PREP no muestra tendencias de votación

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de que concluya el domingo 6 de junio se podrán conocer los resultados preliminares sobre la jornada electoral, pero ello no querrá decir que serán los datos finales, advirtió el titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Al recibir el informe de auditoría sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que elaboró la Universidad Autónoma de México (UAM), Córdova mencionó que este instrumento comenzará a difundir información a las 20:00 horas del domingo 6, pero dijo que no son tendencias: “El PREP no muestra tendencias”.

“Cualquier contendiente que proclame triunfo antes de que cierren las casillas, e incluso minutos después de que cerraron, estará mintiendo”, destacó el consejero presidente del INE.

PREP, un sistema robusto

Y subrayó que el PREP es un sistema robusto que ha sido auditado y está garantizado su funcionamiento. En esta ocasión, señaló, se contrataron plantas de luz para los 300 distritos electorales y las 32 juntas locales del instituto, a fin de que no padezcan algún tipo de falta de suministro.

“En otras ocasiones se ponía a disposición nuestra, en esta ocasión tuvimos que contratar plantas de luz para que todos los 300 distritos electorales y las 32 juntas locales del instituto no padezcan algún tipo de falta de suministro eléctrico, en esta ocasión hemos tenido que pagar, pero bueno... sí los tenemos.

“Lo importante es que en la elección no haya falta de suministro eléctrico y no hay ninguna instalación del INE, desde este punto, que vaya a tener algún tipo de fallo en ese sentido”, abundó.

Destacó que seguramente habrá intento de acusaciones de fraude; sin embargo, los resultados que el PREP tendrá son aquellos que cada casilla arrojará el día de la elección, que son comprobados por la ciudadanía.

Córdova destacó que en el caso de los PREP locales, éstos no son responsabilidad del INE, fueron desarrollados y serán operados por cada uno de los 32 organismos públicos locales.

Guerrero

Córdova mencionó que existen algunos PREP que han sufrido desfase, y uno en particular preocupa al INE: el de Guerrero, en donde los simulacros no han funcionado. “Pero estamos viendo si hay posibilidades de que pueda generar garantías para que el día de la elección efectivamente esté funcionando bien, y si no, tendrá que cancelarse”, dijo.

TEPJF

La magistrada Janine M. Otálora Malassis y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón destacaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evitará injerencias en los comicios del 6 de junio, porque es tiempo de defender la democracia.

Los integrantes de la Sala Superior del TEPJF se reunieron con integrantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco de las votaciones que se realizarán en el país.

Durante el encuentro, los magistrados conversaron con integrantes de la misión electoral sobre diferentes sentencias con las que se ha dado certeza y legalidad al proceso electoral.