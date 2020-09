INE aprueba reglas para encuesta que decidirá nueva dirigencia de Morena

El @INEMexico aprobó los lineamientos para hacer la encuesta de Morena por mandato del @TEPJF_informa.



Pero ojo: a) el partido no lo pidió y, b) la encuesta no está contemplada en el Estatuto de Morena.



