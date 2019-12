INE ajusta su presupuesto tras recorte ordenado por Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) ajustó su presupuesto 2020 al recorte de mil 71 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, con la advertencia de que arrancará el año con un déficit presupuestal de 284.5 millones de pesos.



El consejero presidente, Lorenzo Córdova, adelantó que en 2020 "no vamos a solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda, porque esto mandaría un mal mensaje de que un órgano autónomo del Estado mexicano depende de órganos gubernamentales para poder cumplir adecuadamente sus funciones".



Por eso, a pesar de que el conjunto de los recortes realizados por el INE se ajustará el gasto en 787 millones de pesos, "arrancaremos y esto es una situación delicada para la vida institucional, el 2020 con un déficit financiero de 284 millones de pesos".



Se tratará de subsanarlo a partir de medidas de ahorro, de eventuales ingresos extraordinarios derivados de los servicios que presta el INE, "muchos de los cuales hasta ahora eran gratuitos", agregó.



Así el presupuesto 2020 del INE quedó ajustado a un monto de 16 mil 660.7 millones de pesos, de los cuales ejercerá 11 mil 421.7 millones de pesos.



Estos se dividen en 9 mil 990 millones de pesos de presupuesto base, que es el destinado a la operación de la estructura del organismo: Su Consejo, el Registro Federal de Electores (RFE) y otras direcciones y unidades, además de juntas locales y distritales del INE.



Otros mil 430.9 millones de pesos serán para la cartera institucional de proyectos, entre ellos la organización de procesos electorales locales, el inicio del proceso electoral federal 2021, fortalecer el acceso a la información y protección de datos personales, o coordinar el Sistema Nacional Electoral.



Además el INE incluye en su presupuesto, aunque no lo ejerce, 5 mil 239 millones de pesos que distribuirá para el financiamiento público para los partidos políticos el próximo año.



Ajustan cinturón



Los recortes al gasto del INE, estableció el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Presupuesto, son en siete temas: la postergación de la renovación del equipo de Verificación y Medios, y el aplazamiento en la construcción de la sede de la Junta Local en Aguascalientes y limitar la reconstrucción de Nuevo León según disponibilidad presupuestaria.



También se aplazará la modernización y equipo de los módulos de atención ciudadana, se cancelarán inversiones para renovar mobiliario y equipo en juntas distritales y se pospondrá un mes la instalación y el funcionamiento de los consejos locales y distritales.



Otra medida consistirá en la reducción de la provisión de alimentos para el personal del Instituto que realiza actividades en horas extra y días inhábiles, además de la cancelación de talleres regionales para medios de comunicación.



El consejero Ciro Murayama destacó que sobre las plazas si bien se aplazará la contratación de las 315 vacantes que hay en el Servicio Profesional Electoral, esto no podrá ser por mucho tiempo porque "no podemos iniciar la elección con las Juntas Locales incompletas".



Expuso que hay vacantes de 53 vocalías de capacitación electoral (de 300), 38 vocales de organización y 31 del Registro Federal de Electores.



El ahorro generado por el aplazamiento de las contrataciones -advirtió- no podrá repetirse en adelante y "con un recorte igual no vamos a poder pagar la nómina en 2021", expuso.