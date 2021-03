INE aclara que no le corresponde al gobernador de Nuevo León suspender elecciones

MONTERREY, NL. Luego de la supuesta declaración del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, de que estarían en riesgo las elecciones, en caso de que se incrementen los casos de Covid-19 en la entidad, el presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, explicó que al mandatario estatal, no le corresponde suspender las elecciones el próximo 6 de junio.

Aclaró que si hay necesidad de hablar con el gobernador, lo hará, pero por lo pronto tampoco me ha buscado él para plantear esa posibilidad, y de todos modos anticipo, la respuesta es no. No se pueden suspender (las elecciones), no hay condiciones, dijo el funcionario.