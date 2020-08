INE: Reapertura de módulos es sólo para entrega de credenciales

MÉXICO.- En un comunicado, el INE explicó que por el momento abrirá 377 de los casi 500 módulos fijos para brindarle atención, únicamente con cita previa, a quienes tramitaron una credencial para votar y que por las condiciones de la pandemia no pudieron recogerla.

Será a partir del 17 de agosto, el INE abrirá todos los módulos fijos para que, además de realizar la entrega de credenciales, las personas puedan agendar una cita para tramitar una credencial para votar por primera vez, realizar una actualización de datos, o renovarla por extravío, robo o expiración.

Añadió, que tanto el personal del INE como quienes acudan a los módulos para realizar algún trámite deberán utilizar un cubrebocas en todo momento, dejarse tomar la temperatura y desinfectarse las manos con gel antibacterial al ingresar, así como acudir sin compañía a menos de requerir de asistencia.

No podrán ingresar a los módulos del INE quienes presenten alguno de los síntomas de coronavirus, no utilicen un cubrebocas, o no hayan agendado alguna cita.

Además, para evitar contagios, no habrá salas de espera en los módulos, por lo que los ciudadanos que acudan a realizar un trámite deberán llegar puntualmente a la hora de su cita.

Las credenciales de quienes realizaron el trámite en un módulo móvil estarán disponibles en el módulo fijo más cercano a su localidad. Para averiguar dónde deben recoger su credencial y hacer su cita, podrán acceder a este sitio de internet del INE o llamar al 800 433 2000.