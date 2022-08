INE: Llaman racista a Lorenzo Córdoba y le dicen que no es bienvenido en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO.-El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) fue increpado en la Universidad Autónoma de México y le dijeron que "es un racista" y "no es bienvenido en la universidad".

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia", dijo el joven Alejandro Torres en su cuenta de Twitter.

Además el joven denunció que autoridades de la FES Acatlán "agarraron mi teléfono y cortaron el video".

El día que Lorenzo Córdova se burló de cómo hablaban los indígenas de México

En el año 2015 se filtró una conversación telefónica del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, donde se burlaba de cómo hablaban los indígenas en México.

En dicha conversación, Córdova usaba palabras altisonantes y le comentaba a una persona masculina de nombre Edmundo, que desde el INE podría “escribir unas crónicas marcianas” que van desde las “dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa” hasta con el “líder de gran nación Chichimeca”.

“No mames, cabrón: Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, había un mundo. No voy a mentir. Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón: «Quiobo, jefe gran nación chichimeca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti, o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones»”.

“Yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón. Pero vio mucho Llanero Solitario, cabrón […]. Nada más le faltó decir:«Yo, gran jefe Toro Sentado. Líder chichimeca. No mames, cabrón, no mames. No, no, no, de pánico cabrón. O acabamos de aquí divertidos, o acabamos en el siquiatra de aquí»”.

Luego de estas revelaciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que levantó una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la intervención ilegal de una conversación telefónica privada.