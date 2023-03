INE: AMLO refiere “malestar estomacal” al escuchar a Lorenzo Córdova burlándose de indígenas

CIUDAD DE MÉXICO.-AMLO refiere “malestar estomacal” al escuchar a Lorenzo Córdova burlándose de indígenas.

Ya me voy, ya me siento mal, me afectó el estómago, ya fue mucho y no he desayunado, estuvo muy fuerte", aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al mostrar de nuevo una conversación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.