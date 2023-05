INAI se enfrenta a López Obrador por decreto del Tren Maya y otros proyectos

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha presentado una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicho decreto declara la construcción del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras obras, como proyectos de seguridad nacional y de interés público. El INAI ha solicitado que los efectos de la sentencia de la controversia 217/2021 se apliquen al decreto publicado recientemente.

Señalan que dicho decreto viola la suspensión que fue otorgada por la SCJN:

La controversia se originó debido a que el INAI asegura que la publicación de dicho decreto viola la suspensión que les fue otorgada por la SCJN en la controversia constitucional 217/2021. Esta controversia fue presentada en diciembre de 2021 para impugnar un Acuerdo emitido ese mismo año por el Presidente de la República, el cual declaraba como proyectos de seguridad nacional los distintos proyectos y obras de infraestructura del Gobierno Federal.

Siendo que la suspensión otorgada por la SCJN se encuentra aún vigente ya que esta controversia constitucional no ha sido resuelta en su totalidad, el INAI argumenta que el decreto emitido por el presidente López Obrador se encuentra en los mismos términos que aquel controvertido en diciembre y, por tanto, estaría violando la suspensión otorgada por la SCJN.

Declaran que ya habían determinado invalidez por reservar información:

La SCJN determinó la invalidez del Acuerdo emitido por el presidente en noviembre del 2021, ya que su ejecución implicaría una restricción al derecho a saber, al reservar como información de seguridad nacional e interés público los datos derivados de estos proyectos y obras. El INAI teme que, de aplicarse el decreto, también impida acceder a dicha información.

Es importante destacar que el Pleno de la Corte no dictó los efectos de la sentencia en su totalidad, por lo que el caso no está cerrado. El INAI asegura que los efectos de la suspensión dictada por la SCJN no han cesado y, por tanto, el decreto es considerado por ellos como una posible restricción al acceso a la información relacionada con dichas obras y proyectos.