INAH denuncia subastas de monumentos arqueológicos de México en Europa

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de un comunicado conjunto, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron este sábado tres próximas subastas de artefactos arqueológicos mexicanos, dos en Francia y una en Suiza, agendadas para el 4 de diciembre de 2023.

De este modo, el Gobierno de México condenó por completo dichas subastas organizadas por Maison de Ventes y Sasu Boscher Enchères en Francia, así como por Genève Enchères en Suiza, y las cuales ofrecerán un conjunto de 24 piezas de origen prehispánico.

Los expertos del INAH llevaron a cabo un análisis arqueológico de las piezas, examinando sus características en términos de forma y estilo.

De acuerdo con la información proporcionada en el catálogo digital de Sasu Boscher Enchères, en la subasta denominada 'Belle-Vente of Archeology, Civilizations, Fans, Display and and Paintigs', se identificó que 13 de las piezas son consideradas monumentos arqueológicos muebles.

En relación con la subasta titulada 'Arts D' Afrique, D' Océanie & D' Amérique' de Maison de Ventes, se determinó que una de estas piezas tiene su origen en la cultura tarasca.

Respecto a Genève Enchères y su subasta 'Online Only 1/6 Art Asiatique, Arts Premiers et Archéologie (3000-3440 + 6000-6020)', se encontraron 10 piezas que forman parte del patrimonio cultural mexicano.

El comunicado enfatiza que estas 24 piezas se consideran monumentos arqueológicos mexicanos y abarcan las culturas maya, tarasca, teotihuacana, así como de las culturas de Mezcala y del Altiplano Central, con estilos chinesco, Chupícuaro, totonaco e Ixtlán del Río.

El INAH agrega que estas piezas están protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como por la Ley General de Bienes Nacionales. Además, señala que fueron extraídas de manera ilícita del territorio mexicano, siendo su exportación prohibida según la legislación mexicana desde 1827.