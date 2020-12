IMSS pide a mexicanos cuidarse de Covid-19 para darle "un respiro" a personal médico

CIUDAD DE MÉXICO.- A 294 días del primer contagio de Covid-19 en el país, el director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, advirtió que cada uno de los 81 mil 145 trabajadores de la salud que integran los 2 mil 454 equipos Covid-19 en el organismo, ha laborado en promedio mil 300 horas, por lo que se les debe dar un respiro.

Ante el actual panorama, Robledo Aburto pidió a los mexicanos mantenerse en casa: “Cuidémonos en serio, ese es el mejor regalo que le pueden hacer al personal de salud, la mayor y más grande muestra de agradecimiento no está en un aplauso, está en quedarse en casa, está en demorar las horas de la diversión, es también una forma de expresarles respeto por lo que está ocurriendo en los hospitales”, dijo.

Luego de entregar el premio IMSS a la Competitividad a varias unidades médicas, guarderías y almacenes por su desempeño durante este año de pandemia, solicitó a los mexicanos ayudar al personal de salud y contener los contagios.

“El personal presenta estrés y cansancio, y la única forma de ayudarles y corresponder el esfuerzo que hacen para atender a los pacientes, es quedarse en casa. En nuestras manos está que esto no se salga de control, no vayamos a fiestas, no aceptemos invitaciones”, señaló.

Reiteró el llamado a la población para actuar con responsabilidad, no tener reuniones, quedarse en casa y guardar la sana distancia en la recta final del año.

“Creo que todos debemos hacer una reflexión íntima, profunda, cada vez que se tome una decisión tan sencilla como ir a una fiesta o no, salir a hacer una compra, hacer una visita a un familiar. Es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana, piensen esto, si la población está cansada de no salir, los empleados de la salud están cansados de no poder ir a su casa, de no ver a su familia, ya que los están cuidando porque no los quieren contagiar”, subrayó.

Señaló que el actuar de las unidades médicas, sociales y administrativas del IMSS pudieron impulsar acciones de innovación de procesos, mejora de desempeño y atención de calidad a los derechohabientes, por ello se reconoció a 28 con el Premio IMSS a la Competitividad.

De éstas, 14 son unidades médicas, nueve administrativas y cinco sociales, así como a 27 más con el distintivo Águila IMSS a la Competitividad, que son: 13 unidades médicas, 10 administrativas, a la Escuela de Enfermería (Siglo XXI), una guardería, un centro vacacional y al Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar.

Patricia Pérez de los Ríos, titular de la Unidad de Integridad y Transparencia, aseguró que el Premio IMSS a la Competitividad ha transformado al instituto y lo ha vuelto un mejor lugar para todas las personas que reciben sus servicios y para quienes aquí trabajan.

“Las 174 unidades que concluyeron el certamen de evaluación deben sentirse muy orgullosas y, particularmente, las 55 ganadoras. Demostraron la solidez del compromiso con la familia mexicana y nos recuerdan la contundencia que, como ejemplo tiene que la Familia IMSS es resiliente y entregada a su comunidad, su satisfacción es nuestra razón de ser”, expuso.

El secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Arturo Olivares Cerda, dijo que las unidades que fueron reconocidas “son un espejo” de la calidad profesional y humana de la fuerza laboral del IMSS.