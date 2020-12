IMSS entregan cuerpo de mujer con Covid-19 a otra familia por error en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO.- De manera misteriosa, el cuerpo de una mujer con Covid-19, desapareció del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Familiares de la adulta mayor, informaron a los medios de comunicación que el personal del Instituto trató de entregarles el cuerpo de otra persona.

Señalaron que la mujer ingresó al área de urgencias de Covid-19 el jueves y fue intubada, luego de presentar síntomas graves del virus, sin embargo el sábado en la madrugada se les informó que había fallecido, no obstante que horas antes les habían indicado que presentaba mejoras en su salud.

Los familiares cuando ingresaron al área de descanso a reconocer el cuerpo, se percataron que no era su familiar y aunque buscaron el cuerpo, no lo encontraron, lo que los llevó a pensar que fue entregado a otras personas y probablemente lo cremaron sin revisar.

En Querétaro como en otros estados, es por decreto la cremación de los personas que fallecen por coranavirus, sin excepción.

José Fonseca, hijo de la señora Trujillo, dijo que el IMSS les ha pedido llegar a un acuerdo, sin corroborar que sea su familiar, con otras personas para que entreguen las cenizas y ellos el cuerpo de la mujer identificada como González.

“Se nos notificó que mi mamá había fallecido el sábado a la 1:05 hora de la madrugada. Acudo porque requieren de mi presencia y hasta las 6 de la mañana me dedico con el trámite. Me entregaron un certificado de defunción sin antes haber visto el cuerpo y ahorita nos salen con que el cuerpo no es el de mi mamá, es totalmente distinto, por características físicas, edad, peso y estatura, todo es diferente”, comentó.

El cuerpo de su mamá, dijo, se lo entregaron a otra familia y ésta ya lo cremó y pretenden entregarles las cenizas para que la familia no proceda legalmente.