IMMS reconstruye cara a "Memo" tras tumor

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo Martínez es uno de los 100 derechohabientes del IMSS que al año se ven beneficiados con una novedosa técnica microquirúrgica para reconstruir cabeza y cuello.



Desde el año 2016, especialistas en cirugía plástica y reconstructiva de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, utilizan esta técnica para colocar colgajos y reconstruir grandes defectos en dicha zona.

A sus 36 años de edad, “Memo” Martínez, chofer de transporte público, quien realizaba una revisión mecánica de rutina, por accidente se golpeó la nariz y eso le generó una tumoración en el maxilar, mismo que al ir creciendo le afectó la fosa nasal, parte del ojo y la mandíbula.

En 2017 le realizaron resección completa del tumor con todo el arco dental, dado que se encontraba por debajo de la piel y en todo el hueso. Después se requirió la reconstrucción de un colgajo microquirúrgico de hueso, tomado del peroné, para que se pudiera rellenar el defecto de la cara, ponerle una placa y después el paciente pueda colocarse implantes dentales.



“Por mi familia tomé la decisión de atenderme, sabía que era algo complicado, pero los doctores me dieron la confianza y me puse en sus manos. Aquí en el Seguro Social cambiaron mi vida por completo porque tenía miedo de salir a la calle y que la gente me viera; ahora que vine a este Hospital, mi vida cambió totalmente, hoy puedo salir a la sociedad, verme como una persona normal, mi apariencia cambió totalmente”, comentó Guillermo Martínez.

Con el uso de tecnología de punta como un microscopio quirúrgico y una sutura casi invisible al ojo humano, imágenes a través del sistema Doppler portátil y cámaras infrarrojas para vigilar de manera estrecha la vida de los colgajos después de implantarlos, ha sido posible que se vean beneficiados un aproximado de entre 50 y 100 pacientes cada año.

Alejandro Cruz Segura, cirujano plástico reconstructivo, refirió que los colgajos microvasculares de piel, músculo y de hueso, se han convertido en la primera opción de tratamiento en grandes defectos de la cara y cuello; y con la técnica microquirúrgica se contribuye a lograr con éxito la sobrevida de los mismos.

“Esta técnica consiste en realizar un autotrasplante de un sitio distante del cuerpo del paciente hacia otra área afectada, en la cual se unen vasos, arterias y nervios de aproximadamente un milímetro de diámetro; con esto, el colgajo continúa recibiendo sangre y no muere”, explicó.

El especialista agregó que los defectos de la cabeza y el cuello representan problemas reconstructivos desafiantes, dada su relación con estructuras anatómicas importantes implicadas en funciones como la visión, el habla, la masticación y la deglución.

“El ver los resultados en estos pacientes genera una gran satisfacción personal, pero sobre todo de ver un mejoramiento en su calidad de vida, regresan a sus actividades cotidianas”, afirmó Cruz Segura.