Humberto Moreira reaparece al público y va con todo: "Yo no escogí a mi cuñada"; su apoyo para Menchaca de Morena

Coahuila.- Humberto Moreira en su reaparición al público, después de varios años de finalizar su gubernatura, abordó diversos temas con los reporteros.

Uno de esos temas fueron las elecciones de Hidalgo, que se disputa entre Julio Menchaca, de Morena, y Carolina Viggiano, del PRI.

El exgobernador opinó que Julio Menchaca es la mejor opción, ya que lo considera honesto y preparado. Ante la conexión familiar con Viggiano, él comentó:

Moreira aseguró que las elecciones de Hidalgo serán ganadas por el candidato morenista, y que la esposa de su hermano Rubén, Carolina Viggiano, perderá dos a uno.

“En Hidalgo va a ganar Julio Menchaca y no se hagan bolas, va a ganar dos a uno, (él) es un hombre honesto, responsable, preparado, bien capacitado, les estoy diciendo las virtudes que tiene”, apuntó, asegurando que Menchaca hará un extraordinario trabajo como gobernador. A esto le añadió: “Yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno”.

En esta aparición al público, Moreira comentó su simpatía por Morena y habló sobre miembros de su expartido, PRI.

Aseguró que el expresidente Enrique Peña Nieto no se robó la presidencia de México: “él compró la presidencia, yo estaba ahí”, puntualizó.

Dejó claro que ya no se encuentra ligado al Partido Revolucionario Institucional y que tampoco piensa volver a la política.

Asimismo, Moreira criticó la alianza del PRI con el PAN, la cual describió como “inentendible”.

Moreira declaró que ni el expresidente Felipe Calderón ni el expresidente Peña Nieto lo ayudaron en ninguna exoneración.



No me hizo ningún favor ni Calderón ni Peña Nieto. Habrá que ver de qué vive Peña Nieto en España, de qué vive Calderón. Yo me la paso trabajando y produciendo como microempresario”, dijo. “Ese par de expresidentes no me ayudaron en nada”, aclaró.