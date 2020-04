Hugo López-Gatell no recomienda el uso de guantes

CIUDAD DE MÉXICO.-Hugo López-Gatell reveló que usar guantes para evitar contagiarse de COVID-19 "no tiene sentido" y da una falsa sensación de protección.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló que “los guantes no tienen ningún sentido, estar usando guantes quirúrgicos en la vía pública no tiene ningún sentido de protección, el virus no entra por las manos (…) entonces dan una falsa sensación de protección”.

Agregó que la mejor manera de protegerse es lavándose las manos constantemente, cada 20 o 30 minutos.

"Otro elemento importante es sana distancia, si todos guardamos Susana Distancia, eso ayuda a tender una menor probabilidad de que recibamos las gotas de saliva o las pequeñas partículas de alguien que pudiera estar contagiada. Si presentaremos síntomas ya no debemos salir", declaró el funcionario.