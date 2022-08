“Hubo un mal registro”: Citlalli Hernández niega recibir doble sueldo

CIUDAD DE MÉXICO.-Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, rechazó “dobletear” sueldo, uno como senadora y otro con el cargo que ocupa en el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, dijo, son dos salarios registrados, más no recibidos.

Al difundirse en redes sociales información de los ingresos de Citlalli Hernández, obtenidos de la Plataforma Nacional de Transparencia por 256 mil pesos mensuales, la morenista rechazó los datos.

No es lo mismo aparecer -como dice la nota- en dos registros, que ganar doble. Hubo un mal registro en la plataforma que ya he pedido se aclare. Jamás en mi vida he cobrado doble sueldo”, señaló.