Hoy se entrega nueva lista de medios pagados: AMLO

CIUDAD DEL MÉXICO (GH).- El día de hoy se entregará al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) la lista completa de medios de comunicación y periodistas que recibieron contratos de publicidad del gobierno federal por el monto de 10 mil millones de pesos correspondientes a 2018, dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, durante su conferencia matutina.



El mandatario contestó al reclamo que le realizó el periodista Ricardo Rocha sobre el que su nombre se haya incluido en la lista que la actual administración entregó al INAI, de periodistas que recibieron contratos de publicidad y “otros servicios” durante los años 2013 y 2018 del sexenio pasado.



Hay un reclamo del porqué no se dio a conocer todo el gasto de los 10 mil millones. Hoy se entrega todo el gasto, y también el INAI va a decidir”, dijo.



Ricardo Rocha se presentó durante la conferencia matutina y reclamó que su nombre aparezca en un primer lugar de la lista de los 36 periodistas que publicó el diario Reforma, con el monto de 4 millones 628 mil 583 pesos cobrados por dos empresas por concepto de publicidad.



“Lo grave que yo encabece la lista no es algo personal, no es casualidad, sino causalidad corresponde a los embates que yo en personal y el Canal del Congreso de la Ciudad México que dirijo hemos recibido con el cambio de gobierno y de legislatura”, dijo.



Rocha acusó de que hay una campaña de desprestigio en su contra, debido a que se busca desparecer el Canal del Congreso de la Ciudad de México.



“Yo no sé por qué su gobierno me está tratando así. Usted me conoce, sabe lo que me propuso cuando sintió que no le permitirían ser jefe de gobierno, sabe lo que me propusieron usted y su coordinador administrativo de campaña Octavio Romero, para pagarme el estudio que yo le aporté con toda convicción durante meses y lo que yo les contesté a ambos cuando me hicieron esa oferta”, argumentó.



López Obrador contestó que su administración siente que se abusó del presupuesto para subvencionar a medios de información.



Le dijo además que tuvo en sus manos la lista antes de enviarla al INAI, pero que la envió como estaba, debido a que era imposible que depurara el listado, aunque había varios amigos que en momentos difíciles apoyaron a su movimiento.



“Actuamos de buena fe y no existe ninguna intención de perjudicarte, sabemos que en los tiempos en que nos cerraban los espacios tú nos dabas oportunidad de expresarnos…se tiene que entender y explicar, es un servicio que se dio y cada quien defenderse, y sobre todo el que tiene la conciencia tranquila no tiene nada de qué preocuparse”, dijo.