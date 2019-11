Hoy podría darte un abrazo, un beso, pero ya no podré: Familiares recuerdan a Leonardo

CIUDAD DE MÉXICO.- Josué Vicente Avendaño contó que compró un pastel y una botella de vino tinto para festejar, de manera simbólica, el cumpleaños de su hermano Leonardo, quien fue asesinado en junio de este año.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Avendaño Chávez comentó que la pérdida de su familiar "fue la más fuerte" que ha tenido y que en este tiempo ha estado al pendiente de las indagatorias del homicidio.



Ha sido muy doloroso, ya que fue una pérdida muy importante para mí, al día de hoy [es] la pérdida más fuerte que he tenido y pues ahí, [he estado] con la Fiscalía [de Homicidios], [debo de] estar viendo que las investigaciones se hagan bajo la ley y que no vaya a haber nada raro o turbio", declaró.