Hoy No Circula: ¿Qué vehículos no salen de casa este lunes?

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este lunes 10 de enero los vehículos que no pueden transitar por el Hoy No Circula son:

Los que tienen engomado amarillo

Los que cuentan con terminación de placas 5 y 6

Los que tienen holograma 1 y 2

Esta restricción vehicular está vigente desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

¿Cuál es la finalidad del Hoy No Circula?

El objetivo del Hoy No Circula es minimizar, prevenir y controlar la emisión de contaminantes que provienen de vehículos que circulan en la Ciudad de México independientemente de la terminación de sus placas y/o matrícula.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Por su parte, los autos que están exentos del Hoy No Circula son:

Eléctricos

Híbridos

Con holograma 00 y 0

Además, los taxis, las motocicletas, los vehículos de transporte público, de carga pesada o que sean manejados por personal de salud (con tarjeta de autorización) también están exentos de este programa.

¿En qué entidades aplica el Hoy No Circula?

Esta restricción aplica: