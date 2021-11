Hoy No Circula: Estos autos no deben salir a las calles este jueves 4 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) indicó que para este jueves 4 de noviembre los vehículos que no salen de casa debido al programa Hoy No Circula son los que tienen los siguientes elementos:

Con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Con holograma 1 y 2

Esta restricción aplica para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 18 municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

¿A partir de qué hora comienza la restricción del Hoy No Circula?

Los conductores deben tener en cuenta que la vigencia del programa empieza desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas.

¿Qué vehículos pueden circular libremente a pesar del Hoy No Circula?

Los automóviles que podrán circular sin ningún problema este jueves y cualquier día de la semana son: