Hoy No Circula: Este lunes los siguientes vehículos se quedan en casa

CIUDAD DE MÉXICO.- De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este lunes 29 de noviembre los vehículos que no pueden transitar por el Hoy No Circula son:

Los que tienen engomado amarillo

Los que cuentan con terminación de placas 5 y 6

Los que tienen holograma 1 y 2

Esta restricción vehicular está vigente desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula?

Por su parte, los autos que están exentos del Hoy No Circula son:

Eléctricos

Híbridos

Con holograma 00 y 0

Además, los taxis, las motocicletas, los vehículos de transporte público, de carga pesada o que sean manejados por personal de salud (con tarjeta de autorización) también están exentos de este programa.

¿Cuál es la finalidad del Hoy No Circula?

El objetivo del Hoy No Circula es minimizar, prevenir y controlar la emisión de contaminantes que provienen de vehículos que circulan en la Ciudad de México independientemente de la terminación de sus placas y/o matricula.