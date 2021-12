Hoy No Circula: Este domingo no hay restricciones de movilidad

CIUDAD DE MÉXICO.- Como lo establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este domingo 5 de diciembre el programa Hoy No Circula no estará funcionando, por lo que todos los automóviles podrán transitar libremente y sin restricciones.

De igual forma el Hoy No Circula se reanudará hasta el día de mañana lunes 6 de diciembre.

¿En qué lugares está vigente el Hoy No Circula normalmente?

El Hoy No Circula tiene que respetarse de lunes a sábado desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en: