Hospital General en Edomex sancionará al personal que no asista a trabajar

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.- El 20 de abril se informó a todo el personal médico del Hospital General La Perla de Nezahualcóyotl que “tiene la obligación y el deber profesional, legal y social” de continuar laborando.

De incumplir la orden, se dará “el inicio de procedimientos legales y sanciones administrativas, civiles, laborales y penales”, se lee en el documento con firma del director Martín Rosales Bahena.

Rosales Bahena, en entrevista con Animal Político, argumento que México se encuentra en una contigencia de salud que exige “compromiso histórico de responsabilidad y de ética profesional” para brindar la cobertura médica a las personas que lo necesiten.

Indicó que tales demandas del documento están apegadas al artículo 468 de la Ley General de Salud, donde se precisa que

El profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, que sin causa legítima se rehúse a desempeñar las funciones o servicios que solicite la autoridad sanitaria en ejercicio de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, se le aplicará de seis meses a tres años de prisión y multa por el equivalente de cinco a cincuenta días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”.

Aunado a la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y el Código Penal de la Ciudad de México, a pesar de que es un hospital que se encuentra en jurisdicción mexiquense.

El director afirmó que la totalidad del equipo continúa trabajando, pero de no acatar la orden “habrá una instancia quien defina y articule este tipo de acciones”.

Once días antes, tuvo lugar un paro de actividades por parte del equipo de la guardia especial, con duración de más de tres horas. Además, desde el 26 de marzo se registraron dos semanas de protestas por la carencia de material de protección para el tratamiento de pacientes con coronavirus en el nosocomio. Esto con el propósito de prevenir un brote de contagios, como los reportados en otras instalaciones médicas.

Un empleado de La Perla aseguró que las manifestación dieron como resultado la entrega de insumos médicos, aunque esperan que esta no se suspenda en ningún momento. En contraparte, el directivo dijo que envío “evidencia documental de que los insumos se contaban y se cuentan para la atención de pacientes” a las autoridades correspondientes.

El 9 de abril el jefe de Urgencias murió por Covid-19, luego de una complicación por diabetes. La Secretaría de Salud del Estado de México añadió que el doctor se contagió la primera semana de marzo, en un viaje o a Cuba.

No obstante, un compañero médico aclaró que el fallecido regresó bien y el inicio de síntomas fue hasta abril, por lo que se especula que el virus lo adquirió en La Perla, ya que desde marzo se atienden a personas sospechosas de la enfermedad.

Mónica Bautista Rodríguez, titular de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la entidad solicitó a Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México y a Gabriel J. O´Shea Cuevas, Secretario de Salud a “respetar, respaldar y proteger a médicos, además de garantizar sus derechos humanos y laborales; dejar de hostigarlos, amedrentarlos y amenazarlos”.

En un comunicado de prensa apuntó “Los médicos sí están obligados a prestar sus servicios pero no por encima de su seguridad personal, si no cuentan con las condiciones de higiene y equipo de protección no se puede obligar a cumplir estos lineamientos, ahora el personal de la salud además de recibir agresiones de algunas personas también son agredidos por sus propios directivos”.

