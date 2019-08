Homenajean a Muñoz Ledo con billete de lotería

CIUDAD DE MÉXICO.- En conmemoración de los 60 años de trayectoria política de Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados, la Lotería Nacional emitió un boleto alusivo y anunció la realización del sorteo especial 221, el próximo 14 de agosto.

Este es un homenaje a un hombre que ha trascendido desde joven y hoy es signo “de la nueva política de este país”, destacó el director general de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública, Ernesto Prieto Ortega.

En la Cámara de Diputados, Prieto Ortega y la vicepresidenta de la Cámara, Dolores Padierna, develaron el boleto conmemorativo del sorteo en homenaje al legislador, quien aún está en recuperación tras ser operado de la vesícula, el pasado 24 de julio.

La develación del boleto se realizó ante el contralor del órgano legislativo. Jorge Torres Castillo, Luis Genaro García, director general de asuntos jurídicos y Alfonso Velasco Salazar, colaborador de Muñoz Ledo.

“Nosotros admiramos la congruencia, la decisión, la fortaleza de Porfirio Muñoz Ledo y desde aquí le mandamos un mensaje, estoy seguro que se va a recuperar muy pronto para estar nuevamente con nosotros”, destacó Prieto.

Al hablar de la trayectoria del diplomático, ex Secretario de Relaciones Exteriores, ex titular de la secretarías de Educación Pública (SEP) y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), además de ex senador, el director de la Lotería recordó que Muñoz Ledo destacó siempre, aun siendo estudiante.

En la preparatoria fue dirigente, en la Universidad dio clases, y sirvió al país como integrante del gabinete, e incluso trabajando en la Presidencia de la República, y siendo presidente del Consejo de Seguridad de la ONU.

“Ha hecho tanto Porfirio, dirigente de dos partidos políticos nacionales (el PRI y el PRD) dirigente de una corriente democrática (en el tricolor), siempre convencido y respetado por todos, todos los agentes políticos le tienen un reconocimiento a Porfirio, y lo único que nosotros estamos haciendo es ser parte complementaria de este reconocimiento”.

Padierna Luna, quien coincidió con Muñoz Ledo desde el PRD y ahora en Morena, celebró que éste haya decidido, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, y siendo ambos del PRI, “ponerse del lado correcto de la historia” al encabezar el movimiento que en 1988 sacudió al sistema político que dio origen al perredismo.

Desde entonces “han estado al servicio de las causas mayores, como la reforma del Estado y la defensa de la soberanía nacional.

“Mi generación está en deuda con Porfirio Muñoz Ledo, porque muchos de nosotros nos forjamos como dirigentes sociales o políticos gracias a la gesta democrática que su decisión y su arrojo ayudaron a forjar”, destacó Padierna Luna.