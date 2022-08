Hombre es denunciado por múltiple matanza de perros en Toluca: lo acusan de comerse a uno y amenazar a vecinos

TOLUCA, Edomex.- Vecinos de la colonia La Crespa en Toluca, Estado de México, desde hace tres años denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a Ignacio "N", por su posible responsabilidad en el asesinato de doce perros algunos callejeros y otros propiedad de ellos; no obstante, no hay ningún detenido hasta ahora.

Uno de los afectados identificado como Humberto Leonardo Tejeda Pérez, señaló que estos hechos suceden en la calle avenida Lombardo Toledano esquina José María Morelos, donde han sido sustraídos más de una decena de caninos, e incluso los cráneos de algunos permanecen a la vista de los colonos, colocados sobre lámparas del alumbrado público.

Contó que las denuncias ante las autoridades han resultado en otro tipo de intimidaciones contra los vecinos y su familia, pues aunque existen fotografías y grabaciones de los cadáveres de los animales, no ha acudido alguna autoridad para frenar estos actos ilícitos.

Este hombre me amenazó, al primero de mis perros se lo llevó en el 2019, lo mató como un borrego, le quitó la salea, se lo comió, dijo que lo alimentaba muy bien con birria y croqueta de la buena, a raíz de ello capturaba perros de la calle, los torturaba sin alimento, ni agua y cuando se morían me los lanzaba a mi domicilio, o al de otros vecinos", acusó.

A unos metros de las instalaciones de la FGJEM, acompañado por un familiar, mostró la evidencia sobre estos hechos, pues acudió también ante la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal (Propaem), donde lo denunció por el maltrato y asesinato de los perros, aunque no hay avances en las investigaciones.

Conjuntamente, otros vecinos de la misma calle, señalaron que el sujeto los ha amenazado con agredirlos físicamente y temen por su integridad por lo que se rehúsan a acompañar a Humberto y presentar más denuncias.

Esta persona es un sicópata, los vecinos tienen miedo, yo ahorita me atrevo con todo el miedo del mundo, pero he llegado a creer que la justicia no existe para mí. Pero es que tengo por mis hijos y mi esposa, además de mi integridad", lamentó.