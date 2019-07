Hijo de ex titular de Hacienda pide amparo por caso Oro Negro

CIUDAD DE MÉXICO.- Gonzalo Gil White, acusado de abuso de confianza y manejo indebido de recursos de la petrolera Oro Negro, solicitó un amparo contra la orden de aprehensión emitida por un juez de la Ciudad de México pero al no solicitar suspensión, no hay nada que impida a las autoridades capturarlo.



La demanda fue admitida por el juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México y debido a que Gil White no solicitó suspensión contra el acto reclamado, no hay ninguna medida que lo proteja de ser detenido.

La orden que reclamó fue la emitida por el Juez Centésimo Décimo Primero de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México.Gil White, hijo del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y sus socios fueron acusados de abuso de confianza y administración fraudulenta por el manejo indebido de recursos en la empresa Oro Negro en agravio de sus inversionistas por más de 750 millones de pesos.

Los delitos por los que se le acusa no merecen prisión preventiva de oficio, por lo que puede llevar su proceso en libertad.



El juez de amparo prevé celebrar el próximo 20 de agosto la audiencia constitucional en la que definirá si concede o no el amparo.

Además de Gil White, directivos de Oro Negro como José Antonio José Antonio Cañedo White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Carlos Enrique Williamson Nasi también solicitaron amparo contra aprehensión pero no pidieron la suspensión del acto.