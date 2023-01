Hijo de Peña Nieto agradece a su papá en TikTok por todo lo que le ha dado; lo llenan de "de nadas"

CIUDAD DE MÉXICO.- El hijo de Enrique Peña Nieto, David Peña Díaz, agradeció por medio de un TikTok todo lo que su papá le ha dado como parte de una tendencia en la red social.

"Para mi papá que me ha dado todo y nunca me ha dejado solo", fue la frase incial del video que acompañó de fotos con su papá, el ex presidente de México, Peña Nieto, con la canción "No hay manera, de Akwid" y recibió muchos comentarios en respuesta.

El video del hijo de Peña Nieto fue llenado de "de nadas" por parte de usuarios mexicanos que le decían que "todos pusieron su granito de nada" durante el gobierno de su padre, e incluso algunos lo llamaban "ahijado".

David tiene en su cuenta una imagen de un dinosaurio en traje y con la banda presidencial mexicana. En ella suele compartir contenido sobre el PRI, partido político con el que su padre llegó a la presidencia, administración que estuvo marcada por escándalos como la Casa Blanca, Odebretch, La Gran Estafa y los Gobernadores de su misma bancada que fueron detenidos.