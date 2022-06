Hijo de Karen Itzel estaría con tías del presunto feminicida en Tijuana; asegura su abuela

CIUDAD DE MÉXICO.- Nadia Barrales, la madre de Karen Itzel afirmó que hay información que indica que su nieto , Javier Naim de 4 años de edad, se encuentra en la ciudad de Tijuana con familiares del presunto feminicida de su hija, José Luis "N".

La madre mostró su preocupación tras señalar que su nieto corre peligro, pues dijo que una de las tías se dedica a la trata de personas.

Resaltó que hasta ahora, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas, y Adolescentes se encuentra en búsqueda del menor, sin embargo, hasta el momento no tiene ninguna pista.

El día de ayer estuve en la Fiscalía del Menor, se me giraron oficios para que el niño no sea sacado del país, hasta ahorita no hemos tenido ninguna pista (del niño) y siguen con su búsqueda".