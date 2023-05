Hija de Valentín Elizalde revela que vio su autopsia por accidente y cómo se enteró que murió a los 6 años

MEXICALI, Baja California.- La hija de Valentín Elizalde, Valeria, acudió hace tiempo al podcast del youtuber Gusgri y reveló que vio la autopsia de su papá por accidente.

Valeria señala que su padre llegó a presentir que algo le iba a pasar, pues existe un video en el que el Gallo de Oro dice "Siento que ya me voy a morir".



Otro aspecto que le llama la atención es que en la canción “Vencedor”, donde Elizalde aparece vagando como un fantasma que no logra despedirse de sus familiares y allegados, se muestra su tumba con la fecha 2006, siendo el año en el que lo atacaron.

Valeria relata que el día en el que llamaron a su familia para informarle de la muerte de Valentín Elizalde, ella cayó de la cama. Tenía 5 años y en principio les dijeron que se había accidentado.

Sin embargo, por su edad, no dimensionaba lo qué había pasado y su familia le decía que no viera la televisión o escuchara la radio.

No obstante, a ella le dio curiosidad saber qué sucedió con su papá y se enteró más de su tragedia en Reynosa al cambiar de canales, cuando tenía seis años y se encontró un homenaje en tv que resumía su trayectoria hasta su muerte.

Para recordar momentos como cuando iba por ella a la escuela, o las navidades que pasó con él, Valeria suele poner videos y canciones de Valentín Elizalde, sin embargo en una ocasión se topó por accidente el video de su autopsia que se filtró en 2006.

Valeria comenta que ni siquiera buscó algo sobre el accidente o muerte de su padre, simplemente estaba escuchando canciones del Vale, cuando entre los videos relacionados le salió como sugerencia.

No pudo resistir y le dio clic, pero tampoco soportó verlo y lo quitó.

Nunca me lo mandaron (el video de la autopsia de Valentín Elizalde). Fue reciente, hace dos años, di con él y escuchando su música, ni si quiera busqué algo relacionado con el accidente, me fui para abajo y ahí me salió…pero lo quitó”.