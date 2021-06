Héctor "el Güero" Palma: FGR amplía 40 días más su arraigo

CIUDAD DE MÉXICO.-Héctor "el Güero" Palma Salazar permanecerá 40 días más bajo arraigo, puesto que un juez federal concedió a la Fiscalía General de la República la ampliación de la medida cautelar, para continuar con las investigaciones correspondientes, por lo que permanecerá en el Centro Federal de Arraigos de la FGR en la alcaldía Cuauhtémoc, en CDMX.

Palma Salazar es acusado por posibles delitos contra la salud y delincuencia organizada. No obstante, José Gabriel Martín Hernández Rodríguez, quien lleva la defensa del Güero Palma, aseguró que las 32 fiscalías en el País fueron favorables en sus reportes y el ex narcotraficante "no tiene deudas con la sociedad por delitos actualizados", según información de Infobae.

Cabe destacar que este 13 de junio se vencían los primeros 40 días de arraigo decretados en mayo pasado por el juez. Sin embargo, esta será la última ampliación permitida por la Ley, por lo que la Fiscalía General de la República deberá sustentar los motivos para evitar que Palma Salazar sea procesado y no quede en libertad.

En mayo, FGR obtuvo primeros 40 días de arraigo en contra del Güero Palma

A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), el 4 de mayo pasado la FGR obtuvo medida cautelar de arraigo en contra de Héctor Palma Salazar, "El Güero Palma".

Según un comunicado, derivado de una investigación integrada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, de la SEIDO, el Ministerio Público Federal (MPF), emitió un acuerdo de detención por caso urgente respecto de dicho individuo, al existir riesgo fundado de que el indiciado podría sustraerse de la acción de la justicia.

Posteriormente, previa fe de integridad física del indiciado y lectura de los derechos constitucionales y legales que le asisten, Jesús Héctor Palma Salazar, rindió su declaración ministerial asistido en todo momento por su defensor particular.