Hay subdiagnóstico en asma y EPOC en México: Especialista

CIUDAD DE MÉXICO.- Padecimientos respiratorios como el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) están subdiagnosticados y mal tratados en México debido a una falta de capacitación en los doctores y de herramientas para detectarlos, dijo a Efe un especialista en la capital mexicana.



En entrevista, el jefe de la división de neumología de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Abelardo Elizondo, explicó que en el país la falta de espirómetros, que determinan volúmenes y capacidades del pulmón, en las consultas de primer nivel, obstaculizan la detección temprana y elevan el riesgo de confusión de ambas enfermedades.





"Tienen cuadros parecidos: dificultad para respirar, falta de aire, silbido en el pecho, pero muchas veces se asocian con problemas alérgicos", manifestó el experto.





Esos factores hacen que para los médicos de primer nivel sea un reto diagnosticar correctamente ambos padecimientos.



Precisó que en México el EPOC afecta a un 7,9 % de la población, mientras que el asma se presenta en 3,5 % de mexicanos, de ellos, al menos 1 % son adolescentes o niños.



Sin embargo, debido a que muchos pacientes demeritan los síntomas y no acuden al médico o cuando acuden éste no tiene las herramientas adecuadas, existe "un grave subdiagnóstico".



"Consideramos que el porcentaje de asmáticos en el país podría ser hasta de 5 %, y de enfermos de EPOC la cifra asciende a 10 % pero quizá lo más preocupante es que el 86 % de los casos no se diagnostican", lamentó.

Ambos padecimientos, dijo, pueden provocar enfisema pulmonar y bronquitis crónica, lo que pone en riesgo la vida de las personas."El problema es que mucha gente tiene la enfermedad y no lo sabe", admitió.Las enfermedades pulmonares son un problema de salud pública en México, y el asma y el EPOC son la cuarta causa principal de muerte en el país.Ante este panorama, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en conjunto con otras asociaciones y la farmacéutica AstraZeneca, crearon la iniciativa Healthy Lung.Dicho programa busca eliminar las barreras de diagnóstico y capacitar a los profesionales de la salud con la finalidad que los diagnósticos puedan ser más precisos y oportunos."Queremos que los médicos de primer contacto sepan cuáles son los síntomas típicos, sepan qué solicitarle al paciente pero que también tengan las herramientas adecuadas para establecer un diagnóstico", indicó el especialista.Del mismo modo, el programa incluye apoyar a los pacientes para que puedan seguir un tratamiento adecuado.Y es que cuando no se tiene un diagnóstico certero, explica el experto, se puede predisponer a no tener un control adecuado, lo que puede llevar a que el paciente abandone el tratamiento.La iniciativa se ha implementado en diferentes poblaciones, sobre todo en zonas marginadas donde más de 500 especialistas se encargan de capacitar a los médicos, de evaluar que hayan entendido los conceptos y les explican cómo realizar las espirometrías."Queremos enseñarles a los médicos que cualquier síntoma puede ser EPOC o asma, que tienen que sospechar", aseguró.

Del mismo modo, aseguró que con esta iniciativa se busca dotar de espirómetros a las instituciones de salud, aunque es un proyecto a largo plazo.Esta iniciativa busca brindar continuidad al convenio firmado en 2018 con la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax en apoyo al Plan Nacional de Enfermedades Respiratorias, implementado por el INER.Durante ese año, se realizaron avances en la mejora de infraestructura diagnóstica y capacitación de médicos para realizar pruebas de espirometría.Este año el enfoque es mejorar la calidad de diagnóstico a través de la implementación de plataformas tecnológicas.