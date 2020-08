Hay que ir tras sicarios, líderes del crimen organizado y de políticos que los cobijan: Santiago Nieto, titular de la UIF

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), Santiago Nieto, pidió detener no solo a los sicarios y a los líderes de los cárteles del narcotráfico en México, sino también a los políticos que les brindan protección.

Precisó que en el país operan 19 organizaciones delictivas de alto impacto, que son la amenaza más importante que se enfrenta en la actualidad, pero también la proliferación de actividades de estos grupos para generar recursos y la corrupción. Las mayores vulnerabilidades son las operaciones con dinero en efectivo y el incremento de la economía informal. Ante ello, pidió un combate integral al crimen organizado.

Durante su participación en el Foro Desafíos de la Justicia Mexicana, organizado por el Senado de la República, el funcionario federal declaró:

Hay que combatir a los sicarios y detener a los líderes de los grupos delincuenciales, pero es necesario combatir la corrupción política de los grupos que le dan cobijo a esos grupos delictivos. Hay que combatir la corrupción ministerial, judicial y policial que genera halos de impunidad en torno a este tipo de personajes y avanzar en el combate a la base social de los grupos criminales y a sus estructuras financieras".

Hasta el momento se han logrado avances, como escalar 8 lugares en la escala de 180 países con menor corrupción en el mundo; sin embargo, dijo que todavía es necesario detener el flujo de efectivo de operaciones ilícitas en el país.



En estos momentos, la acción más relevante para la UIF es establecer mecanismos que permitan combatir los movimientos transfronterizos en puertas de entrada y salida internacional, particularmente el combate a la corrupción en las aduanas y puertos, indicó. Para ello, pidió a los senadores avanzar en la modificación de las Leyes de Prevención de Lavado de Dinero y de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.



"Para que la necesidad del financiamiento al terrorismo se encuentre localizado como un objetivo de la ley de prevención y la construcción de unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas para poder tener una mayor caudal de información y presentar casos mejor sustentados", apuntó en el encuentro.

Hasta la fecha, Nieto Castillo ha sido la figura más visible en la lucha contra la corrupción, desde el ámbito financiero, del Gabinete Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

GERTZ PLANTEA REFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, también participó en dicho Foro. Ahí propuso una Ley Nacional de Justicia Cívica y un Código Nacional Penal, cuya finalidad sea mejorar la procuración e impartición de justicia en México.

Aseguró que desde el inicio de su gestión en la FGR “todos los delitos federales han ido a la baja, todos, porque hay una pretensión por parte nuestra de servir diariamente a quienes llegan con una denuncia a resolver un problema de justicia inmediata”.

“Eso sí, nosotros lo podemos llevar a todo el sistema nacional de justicia y entendamos que mientras no haya una convivencia, mientras no haya un valor cívico, mientras no haya una manera de defender a todos los mexicanos que somos ofendidos por la injusticia, no va a haber un cambio”, agregó el también Secretario de Seguridad Publica en el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006).

En su intervención reiteró que por tal motivo su “planteamiento fue claro y muy preciso”, ya que va apunta a una Ley Nacional de Justicia Cívica que se “tiene que aplicar todos los días en todos los municipios de todo el país, a la defensa de todos los ciudadanos”.